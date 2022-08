I film e le serie tv di agosto

Dalle nuove serie Marvel fino ad House of the Dragon per arrivare al nuovo film di Jordan Peele, ecco tutte le uscite di agosto

Non sapete quali film e serie tv usciranno ad agosto? Ecco i prodotti più interessanti in uscita al cinema e sulle piattaforme streaming nel mese di agosto.

Se pensate di trascorrere il mese estivo per eccellenza sotto l’ombrellone e senza guardare tv o computer dovrete rivedere i vostri piani. Ad agosto usciranno tantissime serie tv e diversi film da segnare in agenda.

L’estate 2022 è bollente e non solo per le temperature. I mesi estivi del 2022 hanno rinfoltito ampiamente i cataloghi delle varie piattaforme streaming proponendo tante nuove serie tv e diverse nuove stagioni di serie già note. Agosto non farà eccezione. I film per numero saranno sicuramente inferiori rispetto agli show televisivi, speriamo siano pochi ma buoni. Inoltre, come ribadito più e più volte all’undicesima edizione di Ciné, si spera che questa sia l’ultima estate in cui le tante sale cinematografiche italiane resteranno chiuse.

Bando alle ciance ed addentriamoci nel folto catalogo di film e serie tv previsti per il mese di agosto: da The Sandman alle nuove serie Marvel fino ad arrivare a Nope, nuovo film di Jordan Peel. Ecco tutte le pellicole e le serie tv più interessanti in uscita nel mese di agosto sia al cinema che in streaming.

I film di agosto

Lightyear – La vera storia di Buzz, dal 3 agosto su Disney+

Il nuovo film animato targato Pixar sta per arrivare su Disney+. Dopo due mesi dall’uscita in sala. Lightyear – La vera storia di Buzz è un film perfettamente godibile anche da chi non conosce alla perfezione la storia di Toy Story. Come precisato da Pixar, Lightyear è una pellicola ambientata nello stesso universo di Toy Story, per la precisione è il film grazie al quale Andy ha conosciuto Buzz. Solo dopo la visione di Lightyear il piccolo Andy ha desiderato tanto il giocattolo e dopo alcune pressioni l’ha ottenuto.

Il cast vocale di Lightyear vanta grandi nomi. Il protagonista in originale ha la voce di Chris Evans, il Captain America di casa Marvel Studios, non a caso diverse sono le battute che fanno riferimento al suo iconico ruolo in casa Marvel. La presenza dell’MCU non si esaurisce con Evans ma tra le voci del film figurano anche quella di Taika Waititi come Mo Morrison e di James Brolin come Emperor Zurg.

Lightyear fonde l’animo e l’estetica di Toy Story alla complessità di Interstellar. I viaggi nel tempo saranno i grandi protagonisti del film. Speriamo che la pellicola riseca a soddisfare i fan storici della saga ed a intrattenere e conquistare nuovo pubblico.

Piccola ma doverosa digressione sul doppiaggio italiano. La voce di Buzz in italiano non è quella di Marco Vivio, storico doppiatore di Chris Evans ma quella di Alberto Malanchino, attore diventato noto nel territorio nostrano per il ruolo in Doc – Nelle tue mani.

Wedding season, 4 agosto Netflix

La stagione dei matrimoni o Wedding season è la nuova commedia romantica delle vibes orientali di Netflix. Dopo aver rotto il fidanzamento, aver abbandonato una carriera di successo in banca ed essersi trasferita nel New Jersey per ricominciare da capo, Asha (Pallavi Sharda) si sente rinata. Sua madre invece pensa che la figlia maggiore si perderà una vita felice se non smette di pensare al suo nuovo lavoro in una startup per impegnarsi invece a trovare marito. Prendendo in mano la situazione, la donna le crea un profilo su un sito di appuntamenti per trovarle l’anima gemella. Entra in scena Ravi (Suraj Sharma), o piuttosto i genitori di Ravi, che hanno la stessa idea per il figlio. Il primo appuntamento tra i titubanti Asha e Ravi è un fiasco e i due scoprono di essere al momento in fasi molto diverse delle loro vite. Dopo essersi resa conto che la madre non accenna a mollare, Asha propone a Ravi un piano che potrebbe essere vantaggioso per entrambi: fare finta di uscire insieme per sopravvivere all’imminente stagione dei matrimoni. Dopo innumerevoli inviti, balli e abiti nell’arco di tre mesi, Asha e Ravi pian piano si accorgono di avere molto più in comune di quanto pensassero. Forse i loro genitori avevano ragione dopo tutto…

Nel cast Suraj Sharma e Pallavi Sharda.

Se amate le commedie romantiche non potete perdervi questo nuovo film.

Prey, 5 agosto Disney+

Il lungometraggio prequel di Predator approda su Disney+ il 5 agosto.

Ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche, Prey è la storia di una giovane donna di nome Naru, guerriera feroce ed estremamente abile. Cresciuta all’ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che si aggirano per le Grandi Pianure, Naru intende proteggere la sua gente quando un pericolo minaccia il suo accampamento. La preda che insegue, e che infine affronta, si rivela essere un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato: ne nasce una feroce e terrificante resa dei conti tra i due avversari.

Prey è diretto da Dan Trachtenberg, scritto da Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone) e prodotto da John Davis (Jungle Cruise, The Predator), Jhane Myers (Monsters of God) e Marty Ewing (It – Capitolo due), con Lawrence Gordon (Watchmen), Ben Rosenblatt (Snowpiercer), James E. Thomas, John C. Thomas e Marc Toberoff (Fantasy Island) come produttori esecutivi.

Nope, 11 agosto al cinema

Dopo un mese esatto dall’uscita americana anche il pubblico italiano potrà gustarsi rigorosamente in sala il nuovo film di Jordan Peele. Se amate le pellicole horror/thriller con un finale aperto, in cui la trama non viene completamente risolta o il dubbio continua a serpeggiare nell’aria non potete non visionare i lavori di Jordan Peele. Il regista di Scappa – Get Out e Us torna al cinema con un nuovo progetto che promette di essere innovativo e sorprendente come i precedenti.

Il film riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola di nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante.

Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (noi, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions.

Con le sue 2 ore e 15 minuti Nope vi aspetta al cinema dal 21 luglio.

Crimes of the Future, 24 agosto al cinema

La nuova opera di David Cronenberg dopo l’anteprima mondiale a Cannes lo scorso maggio approda il 24 agosto direttamente nei cinema italiani grazie a Lucky Red.

In un futuro imprecisato i disastrosi effetti dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici hanno modificato il corpo degli esseri umani, adesso in grado di attuare continue mutazioni. L’ex chirurga Caprice (Léa Seydoux) sfrutta la capacità del suo compagno Saul Tenser (Viggo Mortensen) di sviluppare nuovi organi per realizzare delle performance artistiche di rimozione chirurgica, in cui la coppia mostra pubblicamente la metamorfosi interna dell’uomo. Questi spettacoli d’avanguardia attirano l’attenzione di Timlin (Kristen Stewart), investigatrice del Registro Nazionale degli Organi, ma anche di un sospetto gruppo sovversivo il cui scopo è portare l’umanità al prossimo stadio evolutivo.

Bullet Train, 25 agosto al cinema

Fresco di anteprima parigina ecco Bullet Train, nuovo film action diretto dal regista di Deadpool 2 e Atomica Bionda.

Brad Pitt è il protagonista di un film corale con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno. Nel cast anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio.

Ecco altri film in uscita nel mese di agosto:

House of Gucci, 1 agosto Amazon Prime Video

Buba, 3 agosto Netflix

Non è Il Karma!, 3 agosto Netflix

Tredici vite, 5 agosto Amazon Prime Video

The Endless, 5 agosto Amazon Prime Video

Lego Star Wars Summer Vacation, 5 agosto Disney+

Carter, 5 agosto Netflix

Darlings, 5 agosto Netflix

Reclaim, 6 agosto Netflix

Nome in codice: Imperatore, 8 agosto Netflix

La canzone del cuore, 10 agosto Netflix

Day Shift – a caccia di vampiri, 12 agosto su Netflix

13: Il Musical, 12 agosto Netflix

Royalteen – L’erede, 17 agosto Netflix

Linee parallele, 17 agosto Netflix

Minions 2 – come gru diventa cattivissimo, 18 agosto al cinema

First Love, 19 agosto Amazon Prime Video

Altri 365 Giorni, 19 agosto Netflix

Fullmetal Alchemist: La Vendetta Di Scar, 20 agosto Netflix

Men, 24 agosto al cinema

200 metri, 25 agosto al cinema

That’s Amor, 25 agosto Netflix

Samaritan, 26 agosto Amazon Prime Video

Untrapped: The Story of Lil Baby, 26 agosto Amazon Prime Video

Me Time – Un Weekend Tutto Per Me, 26 agosto Netflix

Un Marito Fedele, 26 agosto Netflix

Seoul Vibe – L’ultimo Inseguimento, 26 agosto Netflix

Secret Team 355, 29 agosto Amazon Prime Video

Brian e Charles, 31 agosto al cinema

Le serie tv di agosto

The Sandman, 5 agosto Netflix

La serie tv tratta dalla saga a fumetti di Neil Gaiman sta per arrivare su Netflix.

Se siete tra i fan dei prodotti letterari sicuramente lo show per voi non avrà bisogno di presentazioni, in caso contrario ecco a voi The Sandman.

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Tratta dall’amata e pluripremiata serie di fumetti di DC Comics scritta da Neil Gaiman, The Sandman è un ricco intreccio di mito e fantasy dark pieno di personaggi forti che segue le avventure di Sogno nel corso di dieci epici capitoli. Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer.

Il cast della serie è formato da: Tom Sturridge (Dream of the Endless), Gwendoline Christie (Lucifer), Sanjeev Bhaskar (Cain), Amid Chaudry (Abel), Charles Dance (Roderick Burgess), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (The Corinthian).

Locke & Key 3, 10 agosto Netflix

Amanti dei prodotti con vibes horror ecco la terza ed ultima stagione di Locke & Key.

Locke & Key racconta la storia di Tyler, Kinsey e Bode Locker, fratelli che si spostano a Lovecraft, Massachussets, dopo l’assassinio di loro padre. La magione in cui vivono insieme alla madre è piena di porte magiche in grado di trasformare chi le attraversa.

Ideata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (The Haunting of Hill House), Locke & Key è una storia di formazione tinta di giallo sui temi dell’amore, della perdita delle persone care e degli incrollabili legami familiari. Questa serie su Netflix è l’adattamento per la televisione della raccolta bestseller di fumetti realizzata da Joe Hill e

Gabriel Rodriguez per IDW Entertainment.

I am Groot, 10 agosto Disney+

Fan del piccolo componente dei Guardiani della Galassia ecco in arrivo I am Groot, una serie di corti animati con la stessa tecnica CGI utilizzata nei film MCU. Il nuovo show Marvel sarà composto da una serie di corti per la durata complessiva vociferata di 20 minuti. Secondo quanto rivelato da diversi magazine del settore la serie sarà ambientata dopo il secondo volume di Guardiani della Galassia ma prima della scena post credit con protagonista Groot adolescente.

Non ho mai 3, 12 agosto Netflix

Gli amanti dei prodotti teen irriverenti e dalla grande rappresentazione di Netflix saranno felici di sapere che la terza stagione di Non ho mai arriverà su Netflix il 12 agosto.

Non è ancora disponibile una sinossi completa della terza stagione, ma nella seconda la teenager americana di origini indiane Devi (Maitreyi Ramakrishnan) ha continuato ad affrontare le pressioni quotidiane del liceo, i drammi in casa e… a scoprire anche nuovi amori. La serie è ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling, con Lang Fisher nelle vesti di produttrice esecutiva, showrunner e sceneggiatrice. La produzione esecutiva del progetto di Universal Television è affidata inoltre a Howard Klein e David Miner di 3 Arts Entertainment.

Questa non sarà l’ultima stagione dello show, Netflix ha dichiarato che rivedremo i protagonisti di Non ho mai anche per la quarta e si presume conclusiva stagione.

She-Hulk, 17 agosto Disney+

La Marvel live-action non va in vacanza nemmeno ad agosto. Dopo i tantissimi prodotti live-action che ha proposto ai suoi fan e non solo nel 2021 e nel 2022 ecco una nuova serie firmata Disney+. La protagonista di She-Hulk sarà Tatiana Maslany, l’attrice di Orphan Black presterà il volto all’avvocatessa cugina di Bruce Banner Jennifer Walters. Nel cast non mancheranno i cameo, tra cui quello di Charlie Cox nei panni di Daredevil.

La nuova serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

I nove episodi della serie comedy vedono la partecipazione di numerosi veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong in quelli di Wong, oltre a Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

See 3, 26 agosto Apple TV+

Jason Momoa torna per l’ultima volta a vestire i panni di Baba Voss nell’ultima stagione di See, serie dispotica firmata Apple TV+.

Ambientata in un futuro brutale e primitivo, See vede l’umanità brancolare nel buio della sua condizione acquisita di cecità generalizzata: la serie Apple TV+ vanta nel cast della sua terza stagione anche Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James e David Hewlett.

In nome del cielo, 31 agosto Disney+

Dopo il rinvio avvenuto il giorno prima del debutto su Disney+ ecco la nuova data d’uscita di In nome del cielo. La serie tv con protagonista Andrew Garfield debutterà sulla piattaforma streaming di Topolino il 31 agosto.

Andrew Garfield dopo il grande successo di Spider-Man No Way Home e la candidatura agli Oscar del 2022 per Tik, Tik, Boom è tornato ad essere uno dei volti più amati di Hollywood. Dopo le due celebri apparizioni cinematografiche appena citate ecco che Garfield torna protagonista di un prodotto da segnare in agenda.

Il 31 agosto, dopo diversi mesi dall’uscita su Hulu, ecco approdare sul catalogo di Disney+ la nuova serie Sotto la bandiera del cielo (Under the Banner of Heaven), miniserie con protagonista proprio Andrew Garfield. Lo show è basato sulla vera storia dell’omicidio di Brenda Laffery e della figlia di 15 mesi avvenuto per mano di Ron e Dan Lafferty il 24 luglio 1984. La serie fonde poliziesco e e drama creando un prodotto originale che critica anche aspramente il mormonismo in America. Tra il cast figura, nel ruolo di Brenda Lafferty l’ormai celebre Daisy Edgar-Jones, protagonista di Fresh al fianco di Sebastian Stan. I più attenti avranno notato tra il cast della miniserie anche Wyatt Russell (come Dan Lafferty) e Sam Worthington (come Ron Lafferty). I fan della Marvel e di Garfield non possono assolutamente perdere questo nuovo gioiellino.

Ecco le altre serie tv in arrivo ad agosto sulle varie piattaforme streaming: