Chris Rock: in sviluppo una serie animata sul suo personaggio per Paramount+

Chris Rock sarà il protagonista della serie animata reboot intitolata Everybody Still Hates Chris per Paramount+.

MTV Entertainment Studios, Paramount+ e Comedy Central si sono unite per dare il semaforo verde al progetto Everybody Still Hates Chris, una serie animata reboot con protagonista Chris Rock. La serie originale andò in onda su The CW e raccontava l’esperienza di crescere da nerd in una famiglia della working class, così come è accaduto allo stesso Chris Rock.

Chris McCarthy di Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios ha detto:

Chris Rock è uno dei più dotati attori comici di sempre, e siamo entusiasti all’idea di poter collaborare con lui per realizzare una nuova iconica produzione animata, per una programmazione che comprende già South Park ed il nuovo Beavis and Butt-Head.

Mentre George Cheeks di CBS ha aggiunto:

L’idea di reimmaginare questa serie acclamata è stata tema di discussione per un po’ di tempo. Posso dire che è entusiasmante l’idea di unire le forze con 3 Arts e con lo stesso Chris Rock per poter espandere la visione dello show.

Ricordiamo che Chris Rock è reduce negli ultimi mesi da un certo clamore attorno alla sua figura, considerando le vicende che lo hanno coinvolto dopo lo schiaffo di Will Smith nei suoi confronti durante la notte degli Oscar.