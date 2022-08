The Sandman: la seconda stagione è già in fase di scrittura

La seconda stagione di The Sandman sarebbe già in fase di scrittura, secondo quanto rivelato dal produttore David S. Goyer.

Debutterà su Netflix il 5 agosto, ma The Sandman avrebbe già la seconda stagione in fase di scrittura. Questo è quanto è stato rivelato dal produttore David S. Goyer, considerando che c’è ancora da attendere il definitivo semaforo verde per la realizzazione della seconda stagione.

La prima stagione di The Sandman adatterà i primi due volumi dei fumetti di Neil Gaiman, ovvero Preludes & Nocturnes e The Doll’s House. La seconda stagione, a questo punto, sarebbe fondamentale per arrivare fino ad uno dei capitoli più importanti della saga, ovvero Volume 4: Season of Mist.

La piattaforma streaming Netflix attenderà i risultati di audience della prima stagione per poter dare il via alla produzione della seconda. Ma il fatto che si stia già procedendo alla scrittura dei nuovi episodi fa credere che ci siano delle buone sensazioni riguardo al possibile successo di The Sandman.

Tratta dall’amata e pluripremiata serie di fumetti di DC Comics scritta da Neil Gaiman, The Sandman è un ricco intreccio di mito e fantasy dark pieno di personaggi forti che segue le avventure di Sogno nel corso di dieci epici capitoli. Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer.