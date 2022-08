Stranger Things 5: iniziata la fase di scrittura dell’ultima stagione (foto)

Gli sceneggiatori di Stranger Things 5 hanno dato il via alla produzione dell’ultima stagione della serie TV con una foto che è stata da poco pubblicata su Twitter. Dopo il successo della quarta stagione gli appassionati dovranno attendere circa due anni per vedere gli ultimi episodi del telefilm.

Ecco la foto che sancisce la fase di produzione a livello di scrittura di Stranger Things 5.

Proprio sulla produzione di Stranger Things 5 l’interprete David Harbour ha dichiarato:

Credo che inizieremo a girare l’anno prossimo. Stanno ancora finendo di scrivere la stagione, e poi ci sarà da preparare il tutto, si spera entro quest’anno. Se tutto andrà bene la serie uscirà a metà del 2024.

Su Netflix è disponibile la quarta stagione della erie TV. In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Potrebbe interessarti anche questa news su Stranger Things: