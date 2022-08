Predatore più antico sulla Terra: scoperto il fossile

I ricercatori hanno fatto la scoperta di un fossile relativo al predatore più antico sulla Terra. È una medusa primitiva di 560 milioni di anni fa ritrovata vicino a Leicester, Inghilterra. Una città a cui Sir David è molto legato. Si tratta del primo esemplare del suo genere che è provvisto di scheletro.

L’animale era alto sette pollici e aveva la particolarità di restare legato al fondo del mare con un “gambo” color beige. Poi usando i tentacoli catturava il cibo. il suo nome scientifico è Auroralumina attenboroughii. La prima parte del nome significa “lanterna dell’alba”, perché somiglia a una torcia accesa.

L’antico esemplare sembra essere legato alla famiglia dei coralli, meduse e anemoni. Alla medusa è stato dato il soprannome di “piccolo fossile solitario” dal dottor Dunn. La sua origine è data da acque meno profonde di altre, sempre vicino a Leicester.

Questo è molto diverso dagli altri fossili nella foresta di Charnwood e in tutto il mondo. La maggior parte degli altri fossili di questo periodo hanno piani corporei estinti e non è chiaro come siano legati agli animali viventi. Questo ha chiaramente uno scheletro, con tentacoli densamente imballati che avrebbero ondeggiato nell’acqua catturando il cibo di passaggio, proprio come fanno oggi coralli e anemoni di mare. Non assomiglia a nient’altro che abbiamo trovato nei reperti fossili all’epoca. Le antiche rocce di Charnwood assomigliano molto a quelle depositate nelle profondità oceaniche sui fianchi delle isole vulcaniche, proprio come alla base di Montserrat nei Caraibi di oggi.