Lost Ollie: il trailer della nuova serie TV di Netflix in stile Toy Story

Netflix ha diffuso il trailer della serie TV intitolata Lost Ollie, che alcuni hanno paragonato a Toy Story. In effetti il telefilm ha a che fare con il rapporto tra un bambino ed il suo giocattolo. La serie sarà disponibile sulla piattaforma streaming il 24 agosto.

Ecco il trailer di Lost Ollie.

La storia al centro del telefilm racconta di un giocattolo perduto che cerca di ritrovare il bambino a cui appartiene. Durante i vari episodi verrà mostrato anche il percorso di vita del bambino e della sua stessa famiglia.

Le voci originali del cast vocale della serie TV sono di Jonathan Groff, Tim Blake Nelson,e Mary J. Blige e ci saranno anche Jake Johnson, Gina Rodriguez, e Kesler Talbot.

A lavorare sul progetto c’è Shannon Tindle, che ha dichiarato:

Pensavo che ci fosse un qualcosa di particolare in questo progetto che fosse capace di sovvertire le cose. Più che di un ostacolo ho sempre pensato ad un’opportunità, ad un qualcosa che non facesse solo pensare a Toy Story. Credo potremo sorprendere il pubblico. Già il primo episodio propone un po’ tutti gli elementi di base, tra divertimento e avventura. E le cose continueranno in questa maniera anche nel secondo episodio. E poi inizieremo a colpire un po’ di più mostrando ciò che accade a Ollie.