Logitech lancerà una console portatile da gaming cloud quest’anno

Logitech punta a far giocare ai giochi per PC e console sulla propria console portatile attraverso il cloud.

Logitech ha intenzione di lanciare la propria console portatile cloud da gaming entro la fine di quest’anno. La notizia, che arriva come un fulmine a ciel sereno, sembra essere più ragionata di quanto si possa pensare, visto che le idee sono chiare da Logitech.

La console in questione dovrebbe infatti supportare il Cloud Gaming di Microsoft e GeForce Now di NVIDIA, due servizi che permettono di giocare a svariati giochi in Cloud. Logitech produrrà questa piattaforma in partnership con Tencent Games, ed è previsto un dialogo anche con Google Stadia e Amazon Luna.

In caso tutto questo andasse in porto, si parlerebbe di avere una console per il Cloud Gaming compatibile con la maggioranza dei servizi: se pensiamo poi che GeForce Now, di suo, permette di giocare titoli su Epic Games e Steam, sfruttando anche gli Anti-Cheat (che ricordiamo sono uno dei blocchi più importanti per lo Steam Deck), allora sembra proprio che la base di una buona console ci sia.

Logitech sarebbe solo l’ennesima azienda a lanciarsi nel mercato dei videogiochi handheld, considerato Nintendo Switch che da tempo cavalca il mercato e il più recente Steam Deck di Valve.