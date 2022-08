Bullet Train: nuova clip, nuovo poster e le foto dal red carpet della première

Bullet Train arriverà nelle sale statunitensi il 5 agosto, mentre nelle sale nostrane il 25: nel frattempo, ieri si è tenuta l’anteprima e Sony Pictures ha rilasciato diversi nuovi contenuti. Tra questi, vi presentiamo una nuova clip (sia in lingua originale che in italiano) e il un nuovo poster ufficiale realizzato da John Guydo. Sull’account Twitter ufficiale del film, inoltre, trovate una ricca selezione di foto e video direttamente dal red carpet della première.

