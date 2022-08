The Flash: la serie TV si concluderà con la nona stagione

The CW ha ufficializzato che la nona stagione di The Flash concluderà la serie TV con protagonista Grant Gustin.

The CW ha ufficializzato che la serie TV dell’universo DC Comics The Flash si concluderà con la nona stagione. L’ultima stagione farà il suo debutto sulla rete americana nel 2023 e sarà composta complessivamente da 13 episodi.

Il produttore esecutivo della serie Eric Wallace ha dichiarato:

Nove stagioni! Nove stagioni passate salvando Central City e portando il pubblico ad affrontare un viaggio emozionante, pieno di cuore, umorismo, e spettacolo. E ora Barry Allen si può avviare verso la sua ultima corsa. Tante fantastiche persone hanno offerto il loro talento, tempo e amore con lo scopo di dare vita a questo show, e di mandarlo in onda ogni settimana. E intendiamo onorare tutto ciò con un ultimo capitolo. E voglio ringraziare il nostro fenomenale cast, gli sceneggiatori, i produttori e la squadra di lavoro che per anni hanno reso Flash un’esperienza indimenticabile.

Ricordiamo che la serie TV su The Flash è andata in onda per la prima volta nel 2014, ed è stata creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns. L’attore protagonista che ha indossato i panni del velocista scarlatto è Grant Gustin.

