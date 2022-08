Stranger Things 4: dietro le quinte della battaglia con Vecna

Maya Hawke e Joe Keery svelano i segreti della battaglia contro Vecna in Stranger Things 4 nella nuova featurette ufficiale.

01—Ago—2022 / 8:29 AM

Chi ha lanciato un’ascia distruggendo una videocamera? E come è stata girata l’iconica scena della bomba contro Vecna? Due dei protagonisti di Stranger Things 4, Maya Hawke e Joe Keery, ci portano dietro le quinte di 2 scene della serie scritta, diretta e ideata dai Duffer Brothers.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Leggi anche: