Secret Invasion sarà una serie tv crossover, stando alla sinossi ufficiale

La serie tv tratta da Secret Invasion è da tempo nei piani dei Marvel Studios, che la stanno portando avanti da diverso tempo e, a quanto sembra, con una certa attenzione, perché potrebbe rappresentare un tassello importante nella continuity del Marvel Cinematic Universe, come del resto confermato dalla nuova sinossi ufficiale.

La serie evento crossover mostra una fazione di Skrull mutaforma che si è infiltrata sulla Terra per anni.

Questa la sinossi ufficiale, al momento: piuttosto laconica, ma totalmente in linea con la trama della saga a fumetti, e potrebbe riservare numerosi colpi di scena, adeguatamente preparati già da tempo… in Spider-Man: Far From Home e WandaVision, difatti, si è già accennato alla presenza degli Skrull nascosti all’interno della società umana, Skrull che il pubblico cinetelevisivo ha già imparato a conoscere grazie a Captain Marvel. Nei fumetti, numerosi Skrull hanno preso il posto, da molto tempo, di diversi personaggi pubblici e di potere del mondo, compresi un discreto numero di supereroi, quindi sulla carta questa serie potrebbe cambiare molte carte in tavola o retconnizzare in maniera scioccante (o semplicemente furba) alcuni avvenimenti visti nei film o nelle serie passate.

L’arrivo del serial su Disney+ è previsto per la prossima primavera, con protagonisti Samuel L. Jackson finalmente di ritorno (naturalmente nel ruolo di Nick Fury) e Ben Mendelsohn nei panni dello Skrull Talos. Della partita anche Cobie Smulders, nuovamente come Maria Hill, Martin Freeman (Everett Ross) e Don Cheadle (James “War Machine” Rhodes).

Nel cast, in ruoli non ancora chiariti, anche Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Thomas Bezucha eAli Selim.

Leggi anche: