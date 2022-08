Pagamenti via smartphone e smartwatch: boom in Italia, nel 2021 +106%

I pagamenti digitali sono sempre più popolari, anche in Italia. Lo rivela l'ultimo bollettino dell'Osservatorio Innovative payments del Politecnico di Milano.

I pagamenti digitali sono sempre più popolari, anche in Italia. Lo rivela l’ultimo bollettino dell’Osservatorio Innovative payments del Politecnico di Milano. Nel 2021 le transazioni digitali hanno superato i 327 miliardi di euro, con una crescita del 21% rispetto all’anno precedente.

Ma la vera esplosione arriva dai pagamenti via smartphone e smartwatch: sono cresciuti del 106% in un anno. Complessivamente, l’insieme degli operatori attivi nei pagamenti mobile – da Google Pay ad Apple Pay, passando per Satispay – occupa ormai il 26% del mercato.

Le proiezioni suggeriscono che entro il 2030 i pagamenti digitali varranno oltre 3.000 miliardi. Solamente in Europa ci si aspetta un incremento del 64%, a cui poi seguirà un secondo incremento del 39%.

L’effetto rimbalzo rispetto all’emergenza pandemica del 2020 è sicuramente una componente importante, ma è in termini relativi che la crescita risulta ancora più apprezzabile. Nel 2021, infatti, la penetrazione dei pagamenti elettronici sui consumi delle famiglie è arrivata a quota 38%, con una crescita di ben cinque punti percentuali

ha commentato Valeria Portale, direttore dell’osservatorio Innovative payments.