Luna: si avvicina la data di lancio di Artemis I

Tutti pronti per il lancio Artemis I. Le date da segnare sono il 29 agosto, il 2 o il 5 settembre. Ecco, i giorni individuati dalla Nasa per il lancio di Artemis I. Si tratta del primo volo senza equipaggio con l’obiettivo di riaprire la strada al ritorno dell’uomo sulla Luna. Il primo volo del razzo SLS insieme alla navicella spaziale Orion. Jim Free, amministratore delegato legato alla Nasa per lo sviluppo di sistemi di esplorazione, è colui che lo ha annunciato durante una conferenza. L’evento era in occasione del 53esimo anniversario del famoso storico allunaggio di Apollo 11.

Esaminiamo ogni possibile data. Il 29 agosto in Florida, al Kennedy Space Center, il lancio si aprirebbe alle 8:33 (le 14:33 italiane) con la durata di 120 minuti. La fine della missione 42 giorni dopo con ammarraggio il 10 ottobre. Il lancio invece previsto per il 2 settembre sarebbe per le 12:48 (le 18:48 italiane) con durata di 120 minuti. La fine della missione 39 giorni dopo con uno splashdown in data 11 ottobre.

Per ultima eventuale data c’è il 5 settembre con apertura di lancio alle 17:12 (23:12 in Italia) con una durata di 90 minuti. Anche in tal caso la fine della missione sarebbe 42 giorni dopo con un ammaraggio per il 17 ottobre. Insomma, eventi che potrebbero far rivivere l’emozionante atmosfera del primo sbarco umano sulla Luna. Se facciamo un passo indietro, il lancio sarebbe dovuto avvenire a maggio 2022. Rinviato per vari motivi, si è tentato poi il 20 giugno ma con una perdita di idrogeno. Ecco il perché si è arrivati alle nuove tre date per il decollo effettivo.