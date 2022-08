Drago: Dolph Lundgren parla di un coinvolgimento di Sylvester Stallone nello spin-off

Dopo il post di Sylvester Stallone che ha acceso le polemiche sul film spin-off di Rocky, Drago, ora l’interprete protagonista, Dolph Lundgren, ha provato a spegnere il fuoco con un messaggio attraverso Instagram in cui ha parlato di un possibile coinvolgimento di Stallone nello sviluppo del film.

Ecco le parole di Dolph Lundgren:

Giusto per fare qualche rettifica sullo spin-off Drago: non c’è una sceneggiatura approvata, nessun accordo definitivo, e nessun regista scelto, e credo di avere l’impressione che il mio amico Sylvester Stallone sia coinvolto sia come produttre ed anche come interprete. C’è stata una soffiata giornalistica la scorsa settimana piuttosto infelice. Sono in contatto con Mister Balboa. Perciò dico a tutti i fan che si possono tranquillizzare.