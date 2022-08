Book of Love: trailer del film Sky Original con Sam Claflin

In arrivo, il 28 agosto, un nuovo film Sky Original, con protagonista Sam Claflin: Book of Love, di cui presentiamo il trailer ufficiale italiano.

Dal 28 agosto su Sky Cinema Uno e in streaming su Now debutterà una nuova commedia romantica targata Sky Original, dal titolo Book of Love: ecco il trailer ufficiale italiano del film con protagonista Sam Clafiln e Verónica Echegui e diretto da Analeine Cal y Mayor.

Sinossi:

Henry è uno scrittore in declino, il suo ultimo libro non ha avuto successo, fatta eccezione per il Messico dove decide di partire per un tour promozionale. Ma quando arriva lì scopre che la traduttrice spagnola ha trasformato il suo romanzo in una storia erotica.

