Android Auto: stop all’utilizzo sotto Android 8.0

Cambia il requisito minimo in termini di firmware per Android Auto: da adesso servirà avere almeno Android 8.0.

Arriva la conferma: per utilizzare Android Auto adesso servirà avere almeno Android 8.0, ovvero Oreo. Prima di questo cambiamento, serviva almeno avere Android 6.0, un sistema decisamente più diffuso, almeno su dispositivi meno recenti.

La modifica, passata in sordina, sembra essere entrata in vigore da poco, visto che a maggio ancora c’era la dicitura riguardante Android 6.0. Ora invece sembra essere cambiata, almeno nella pagina di supporto: parliamo ovviamente per l’utilizzo di Android Auto con cavo (ricordiamo che altrimenti per usare Android Auto in modalità wireless serve avere almeno Android 11.0, un telefono Google o Samsung con Android 10.0 oppure un telefono Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ o Note 8 con Android 9.0).

Anche se il cambio potrebbe inficiare sull’utilizzo di alcuni utenti, c’è da dire che ad ora Android 6.0 (Marshmallow) è usato dal 4% dei dispositi Android, mentre Android 8.0 (Oreo) sul 12%, il triplo.

Ricordiamo che Android Auto è un sistema operativo che funziona collegando il proprio dispositivo all’auto, così da poter avere le principali applicazioni dello smartphone sul display. Ecco quindi che è possibile ascoltare la musica, riprodurre i messaggi in arrivo vocalmente (e rispondere), vedere le chiamate o sfruttare il sistema di navigazione. Altre funzioni sono in arrivo con i futuri aggiornamenti.