Star Trek: addio a Nichelle Nichols, la storica Uhura della prima serie

Ci lascia, a 89 anni, uno dei volti storici della saga di Star Trek: Nichelle Nichols, che diede volto e voce a Nyota Uhura, ufficiale responsabile delle comunicazioni della U.S.S. Enterprise. Il decesso è avvenuto a Silver City, per cause non definite ma confermate dal manager Gilbert Bell: dopo l’ictus che l’ha colpita nel 2015 il fandom ha cominciato a temere per la sua salute, nonostante l’artista si fosse mantenuta, per quanto possibile, in attività.

Nata a Robbins, nell’Illinois, nel 1932, Nichols è stata attrice teatrale, televisiva e cinematografica, nonché cantante: il suo ruolo in Star Trek è quello per cui tutti la ricordano, ma ha avuto una carriera variegata e, soprattutto, è stata un punto di riferimento per la comunità afroamericana, sopratutto per le donne: lo stesso Martin Luther King ne era un fan e la spinse a continuare a lavorare a Star Trek per portare avanti un esempio di emancipazione femminile nera. Uhura, difatti, non era certo un personaggio di contorno ma un ufficiale di rilievo nello staff dell’Enterprise, che ha ispirato tante giovani donne a lottare per il proprio futuro. Nichols, del resto, fu addirittura testimonial del reclutamento delle minoranze alla NASA. Fece scalpore quando, nel 1968, fu protagonista insieme a William Shatner di uno dei primi baci interrazziali della storia della fiction televisiva, nell’episodio Umiliati per forza maggiore della serie classica.

Nichols ha recitato nella serie classica, in quella animata, nei primi sei film cinematografici e ha ripreso il ruolo diverse altre volte nel corso della sua carriera per speciali e partecipazioni particolari, alternando comunque ruoli in molte altre produzioni televisive e teatrali.