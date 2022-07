Offerte Amazon: Twin Peaks Blu-ray, tutte e 3 le stagioni in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano la collezione delle tre stagioni di Twin Peaks in Blu-ray, e sono in forte sconto.

Le offerte Amazon di oggi ci portano un fantastico cofanetto dedicato a Twin Peaks in Blu-ray con uno sconto molto interessante. Comprende al suo interno le prime due stagioni, risalenti al 1990, e l’ultima uscita invece nel 2017.

Il cofanetto in questione, sebbene vari spesso di prezzo, oggi è tornato a 35,62€, un prezzo molto basso se consideriamo il prezzo originale che si aggirava attorno ai 55€.

Tra i contenuti del Blu-ray, vanno evidenziati i 29 episodi della serie originale degli anni ’90, i 18 episodi della terza stagione evento, interamente diretta da David Lynch e scritta dai co-creatori dell’originale, e una serie di contenuti speciali e dietro le quinte. Dello stesso cofanetto esiste anche una versione in DVD, che però ad ora non è in sconto e che anzi è venduta ad un prezzo superiore a quello del cofanetto Blu-ray che vi stiamo segnalando.

L’incipit della trama di Twin Peaks – che sicuramente va molto più in profondità di queste poche righe, spiega: “Nella cittadina di Twin Peaks viene ritrovato il cadavere della giovane Laura Palmer. Quando un agente speciale dell’FBI inizia le indagini, si ritrova a contatto con una realtà che, dietro un’apparente serenità, nasconde molti segreti.”

