Instagram fa marcia indietro: non diventerà più un clone di TikTok

La campagna Make Instagram Instagram Again segna un'importante vittoria. Instagram fa marcia indietro, non diventerà più come TikTok.

Le proteste degli utenti hanno fatto centro. Instagram metterà in pausa i numerosi esperimenti che avevano stravolto la sua identità. Dall’invasione dei contenuti ‘Scelti per te’, alla priorità data ai video brevi – i Reels – e tolta alle foto. Un pasticcio che avrebbe reso Instagram una sorta di clone mal riuscito di TikTok.

I cambiamenti avevano messo gli utenti più esigenti sul piede di guerra. Perfino le Kardashian erano intervenute manifestando il loro disappunto per il cambio radicale di Instagram. In Italia a farsi portavoce delle proteste era stata Chiara Ferragni. E alla fine l’alleanza tra utenti comuni e super influencer – uniti dallo slogan Make Instagram Instagram Again – ha fatto breccia. Adam Mosseri, N.1 di Instagram, ha annunciato che il social network farà un’inversione ad U, accontentando i suoi utenti. Instagram non diventerà come TikTok, non nell’immediato almeno. Rimarrà tutto così com’è, o quasi.

“Se non falliamo di tanto in tanto, significa che non stiamo pensando abbastanza in grande e che non stiamo compiendo scelte sufficientemente coraggiose”, ha detto Adam Mosseri durante un’intervista. Il dirigente ha annunciato che la società farà un passo indietro e riconsidererà il suo futuro. “Ci lavoreremo su” e nel frattempo Instagram rimarrà… Instagram.

