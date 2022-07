The Wager: Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio collaborano per un nuovo film

La fortunata e prolifica collaborazione tra Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio viene rinnovata per la settima volta con The Wager, film tratto dal romanzo omonimo di David Grann, autore anche di Killers of the Flower Moon, da cui è stato tratto Flower Moon, film di prossima uscita del duo.

DiCaprio sarà protagonista della pellicola, avventurosa e drammatica survival story ambientata per mare a metà del ‘700. Grann sta diventando un autore molto stimato da Hollywood, dato che The Old Man & the Gun è diventato un film con Robert Redford, The Lost City of Z un divertente action con Sandra Bullock e Charlie Hunnam e The White Darkness, invece, arriverà su Apple TV con Tom Hiddleston protagonista.

