La Máquina: Gael García Bernal e Diego Luna protagonisti della serie Searchlight TV

Il terzo progetto di Searchlight Television per Disney+, La Máquina, vede Gael García Bernal e Diego Luna in veste di protagonisti e produttori.

Searchlight Television e Disney+ hanno annunciato la serie La Máquina, che avrà come showrunner Marco Ramirez (Daredevil). La regia sarà affidata a Gabriel Ripstein (600 Miles, An Unknown Enemy), mentre i produttori saranno Gerardo Gatica, Leandro Halperin e Adam Fishbach. La Máquina avrà come protagonisti Gael García Bernal (Y tu mamá también – Anche tua madre, Coco) e Diego Luna (Y tu mamá también – Anche tua madre, Rogue One: A Star Wars Story, Pan Y Circo, Andor), che saranno anche produttori con la loro società La Corriente del Golfo. Searchlight Television è lo studio della nuova serie evento in lingua spagnola, che arriverà in Italia su Disney+.

La Máquina segue un pugile ormai consumato (Gael García Bernal) a cui l’astuto manager (Diego Luna) assicura un’ultima possibilità di conquistare un titolo. Ma per arrivare alla sera dell’incontro, i due devono destreggiarsi tra le misteriose forze del mondo malavitoso.

È un vero onore riunire nuovamente Gael e Diego sullo schermo per La Máquina, la loro amicizia e la loro chimica sono una gioia da vivere. E siamo felici di lavorare con Marco, la cui voce e visione unica ci permette di esplorare questo mondo in modo del tutto originale.

hanno dichiarato i presidenti di Searchlight Matthew Greenfield e David Greenbaum.

Marco Ramirez è uno sceneggiatore e produttore noto soprattutto per il suo lavoro in Daredevil, Orange is the New Black e per la sua opera teatrale “The Royale”. Attualmente sta scrivendo la sceneggiatura del prossimo progetto ancora senza titolo dedicato al mondo dei “Transformers” di Paramount Pictures.

Gabriel Ripstein, che dirigerà tutti gli episodi della serie, è uno sceneggiatore, regista e produttore pluripremiato. Attualmente è autore, produttore ed executive producer della serie drammatica e thriller politica An Unknown Enemy per Amazon Studios. Il suo debutto alla regia, 600 Miles, ha ottenuto numerosi riconoscimenti ed è stato nominato agli Independent Spirit Award nella categoria miglior film per Chronic di Michel Franco.

Gael García Bernal ha recentemente recitato in Old di M. Night Shyamalan. Tra le altre pellicole ricordiamo Y tu mamá también – Anche tua madre di Alfonso Cuarón, I diari della motocicletta, Wasp Network, Chicuarotes, Coco, Museo, Ema, Lontano da qui (The Kindergarten Teacher) e Amores perros. Ha recitato nella serie vincitrice del Primetime Emmy Award Mozart in the Jungle per Amazon Studios, vincendo anche un Golden Globe per la migliore interpretazione di un attore in una serie televisiva – commedia o musical. Attualmente sta recitando in Station Eleven di HBO Max, tratto dall’acclamato romanzo di Emily St. John Mandel. Prossimamente, Bernal sarà protagonista di un Disney+ Halloween Special dedicato al mondo Marvel e di Cassandro targato Amazon, un film su “The Liberace of Lucha Libre”.

Luna sarà presto protagonista della serie Disney+ Andor e presterà la sua voce al film d’animazione della Warner Bros. DC League of Super-Pets insieme a Dwayne Johnson e Kevin Hart. Tra i suoi lungometraggi ricordiamo Y tu mamá también – Anche tua madre e Milk; e più recentemente Vagando nell’oscurità, Se la strada potesse parlare, Rogue One: A Star Wars Story e Il libro della vita. Tra i suoi crediti televisivi figurano Separati insieme (Todo va a estar bien), la serie comedy Netflix che ha creato e diretto, Pan Y Circo, una docuserie targata Amazon Prime premiata con l’Emmy Award, dove ha ricoperto il ruolo di protagonista oltre a quello di executive producer. Diego Luna ha inoltre recitato nelle prime due stagioni di Narcos: Mexico e ha prestato la sua voce alla serie animata DreamWorks, vincitrice di un Emmy Award, Trollhunters di Guillermo del Toro per Netflix.

Leggi anche: