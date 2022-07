Cani e gatti: arriva l’anagrafe nazionale

L’annuncio di Vincenzo Ugo Santucci della Direzione generale della Sanità animale del Ministero della Salute è il seguente:

Dopo 30 anni abbiamo finalmente un’anagrafe nazionale degli animali di affezione, in particolare cani ma anche gatti, in cui convoglieranno tutte le informazioni delle banche dati regionali.

La notizia è giunta alla conferenza stampa “L’abbandono è un incubo. Oltre che un reato” lanciata dalla Fnovi, la Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani. L’anagrafe nazionale per cani e gatti permetterà di portare ordine e superare i limiti di anagrafi regionali che non comunicano fra loro.

Nel 1991 l’introduzione del microchip obbligatorio per i cani è diventato utile per l’identificazione dell’animale. Oggi con il microchip il cane viene iscritto all’anagrafe locale, quindi l’animale sarà più facilmente ritrovabile in caso di furto, smarrimento o altro, nella Regione. Lo scopo dell’anagrafe nazionale è quello di far trovare più velocemente gli animali domestici al di fuori della Regione.

In Italia al momento non c’è un’anagrafe canina nazionale. Ciò presenta un problema: quello che quando un cane con il microchip viene trovato in una regione diversa da quella di provenienza è difficilmente reperibile. L’unica strada è appellarsi a un veterinario che grazie a dei colleghi possa risalire al pet mate del cane.

Da considerare che ogni Regione ha la sua anagrafe canina. Inoltre, anche che i veterinari privati e quelli pubblici possono accedere solo ai dati relativi al territorio di appartenenza. Così se il cane non è iscritto all’anagrafe locale, il veterinario non potrà trovare il pet mate, ma solo la regione di provenienza. Cosa che succede anche per il comune cittadino.

Con l’anagrafe nazionale ci sarà un altro cambiamento, quello dei gatti per cui è prevista l’introduzione dell’obbligo di registrazione come per i cani. L’inserimento dell’anagrafe nazionale e del microchip d’obbligo anche per i gatti fa parte di una riforma di sanità animale che si aggiunge all’educazione cittadina.