Aquaman 2: Jason Momoa annuncia il ritorno di Ben Affleck come Bruce Wayne

Sembra che la presenza di Ben Affleck nei panni di Bruce Wayne nel DC Cinematic Universe si estenderà anche oltre il film su Flash, considerando che l’interprete Jason Momoa ha annunciato attraverso Instagram il ritorno di Ben Affleck nel lungometraggio Aquaman 2.

Qui sotto trovate l’immagine e le parole di Jason Momoa.

Ecco cosa ha scritto Jason Momoa a riguardo:

Bruce e Arthur di nuovo insieme, ti voglio bene e mi manchi Ben. Siamo stati beccati sul set. Ci sono grandi cose in arrivo in vista di Aquaman 2.

Questa rivelazione va a contraddire le parole di Ben Affleck, che diversi mesi fa aveva dichiarato che Flash avrebbe segnato la sua ultima apparizione nei panni del cavaliere oscuro. Ecco le parole dell’interprete:

Si tratta di una bella chiusura della mia esperienza con il personaggio. Posso dire che la mia scena preferita nei panni di Batman è stata realizzata proprio in The Flash, e spero che la mantengano per intero perché è stata grandiosa e molto interessante, un qualcosa di differente ma non incongruente con il personaggio. Magari diranno che non funziona, ma quando l’abbiamo girata è stata davvero divertente, e mi sono detto ‘wow, ora ho capito’.