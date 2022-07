The Serpent Queen: trailer e doppio poster della serie STARZPLAY

STARZPLAY, il servizio streaming premium internazionale di STARZ, ha rilasciato oggi il trailer e il poster della nuova serie drammatica The Serpent Queen, che uscirà in anteprima domenica 11 settembre in tutti i territori europei e latinoamericani. La nuova serie vede protagonista Samantha Morton (Minority Report, Harlots, The Walking Dead) – vincitrice del Golden Globe, due volte candidata Oscar e due volte candidata al BAFTA Award – nel ruolo della nefasta Caterina de’ Medici, che, contro ogni previsione, divenne una delle sovrane più potenti e più longeve della storia francese.

Un dramma storico con una marcia in più, The Serpent Queen dà una svolta contemporanea alla narrazione convenzionale per raccontare la storia dell’ascesa al potere di Caterina de’ Medici (Samantha Morton). Nella prima puntata della serie, “Medici Bitch”, la storia di Caterina si snoda attraverso flashback mentre narra il suo passato e impartisce le lezioni che ha imparato alla sua nuova serva e confidente, Rahima, interpretata da Senia Nanua (The Girl with All the Gifts, Frankie). A 14 anni, la giovane orfana Caterina, interpretata da Liv Hill, (Three Girls, Jellyfish) si sposa alla corte francese del XVI secolo. Nonostante sia una cittadina comune, è la nipote di Papa Clemente – Charles Dance (Il Trono di Spade, The Crown) – il quale ha negoziato con il Re di Francia una ricca dote, un’alleanza geopolitica e l’aspettativa di molti eredi in cambio dell’unione in matrimonio con il suo secondogenito. Tuttavia, la prima notte di nozze, Caterina scopre che il marito è innamorato di Diane de Poitiers, interpretata da Ludivine Sagnier (Lupin, The Young Pope), una bellissima dama di compagnia con il doppio della sua età.

Con il futuro improvvisamente incerto e con poche speranze di concepimento, Caterina è costretta a capire rapidamente di chi può fidarsi – sia all’interno del suo entourage personale di cortigiani che tra i membri della corte reale – mentre supera in astuzia chiunque sottovaluti la sua determinazione a sopravvivere ad ogni costo.

Il cast include Colm Meaney (Star Trek: Deep Space Nine, Tolkien), Kiruna Stamell (The New Pope, Moulin Rouge!), Barry Atsma (The Hitman’s Bodyguard, Bad Banks), Alex Heath (Suspicion,Boiling Point), Amrita Acharia (Il Trono di Spade. The Good Karma Hospital), Enzo Cilenti (Free Fire, The Last Tycoon), Antonia Clarke (Anna, Magic in the Moonlight), Adam Garcia (Le ragazze del Coyote Ugly, Assassinio sull’Orient Express), Beth Goddard (Manhunt, Des), Raza Jaffrey (Homeland, Code Black), Ray Panthaki (Away, Colette), Nicholas Burns (Emma, ​​Harlots) e Danny Kirrane (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Don’t forget the driver) e Rupert Everett (Il matrimonio del mio migliore amico, Adult Material).

Basato sul libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda, The Serpent Queen è scritta e prodotta da Justin Haythe (Revolutionary Road, Red Sparrow, The Lone Ranger). Stacie Passon (Transparent, Dickinson, Billions) dirige più episodi, incluso il primo. La serie è prodotta da Francis Lawrence (Hunger Games: La ragazza di fuoco, Hunger Games: Il canto della rivolta parte 1, The Hunger Games: Il canto della rivolta parte 2) e da Erwin Stoff (Matrix, 13 Hours, Edge of Tomorrow – Senza domani). La serie in otto episodi è prodotta per Starz da Lionsgate Television e 3 Arts Entertainment.

