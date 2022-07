Samsung ha chiuso un ottimo trimestre: i ricavi galoppano, ma non per merito degli smartphone

Samsung ha annunciato i risultati del secondo trimestre del 2022. Nonostante non sia un buon momento per il settore degli smartphone, il colosso coreano – che può contare su un business altamente diversificato – ha chiuso un ottimo trimestre. A fare la parte del leone, più che l’elettronica di consumo, è la divisione che si occupa della produzione e della vendita di semiconduttori.

Samsung ha annunciato ricavi per 59,1 miliardi di dollari. È una crescita di oltre il 20% su base annua. Bene gli utili: 10,8 miliardi, in crescita del 12% su base annua.

Come era fortemente immaginabile, a non brillare è la divisione MX, che sta per Mobile eXperience. Insomma, la divisione che si occupa degli smartphone. Il settore è in forte difficoltà e nemmeno Samsung è immune. I ricavi sono comunque aumentati del 31% su base annua, complice il discreto successo dei nuovi Galaxy S22, ma anche le pessime performance registrate dal mercato nel corso dell’anno scorso.

La stessa Samsung mette le mani davanti. I dirigenti hanno fatto intendere che l’azienda non si aspetta un ritorno ai numeri pre-pandemia nell’immediato, spiegando che verosimilmente il mercato degli smartphone si manterrà stabile sui valori attuali. «Probabilmente la domanda per i prodotti consumer, come gli smartphone e i tablet, ma anche i PC, rimarrà debole», hanno comunicato i dirigenti dell’azienda. Samsung ha aggiunto che probabilmente il calo del settore PC abbraccerà presto anche i prodotti per uso aziendale.