Rocky avrà un nuovo spin-off: dopo Creed, ecco anche Drago

La saga di Rocky è già immortale, ma sembra che MGM voglia renderla anche “infinita”: è difatti in preparazione un nuovo spin-off dedicato al grande rivale del personaggio interpretato da Sylvester Stallone in Rocky IV, Ivan Drago. Il film avrebbe come titolo, per l’appunto, Drago.

Robert Lawton, che già aveva lavorato sul franchise scrivendo una sceneggiatura per il documentario “Becoming Rocky” sarebbe stato incaricato da MGM stessa di stendere il primo copione per un film sulla famiglia Drago, che dovrebbe essere una vera e propria backstory al personaggio immortalato da Dolph Lundgren, anche se non ci sono dettagli in merito e non sappiamo se sarà ambientato solo nel passato del personaggio o esplorerà anche altri aspetti, magari coinvolgendo anche il figlio Viktor, avversario di Adonis Creed in Creed II.

Nel frattempo, siamo in attesa per Creed 3, in arrivo questo autunno, che vedrà Michael B. Jordan non solo protagonista ma anche regista, mentre Stallone, per la prima volta nella saga, non presenzierà su schermo.

