Registro delle Opposizioni: in meno di 24 ore oltre 205mila adesioni, ed è solo l’inizio

In meno di 24 ore, il Registro delle Opposizioni ha già registrato oltre 205mila adesioni. Basterà per frenare il telemarketing selvaggio?

In meno di 24 ore, il Registro delle Opposizioni ha già registrato oltre 205mila adesioni, ad ulteriore prova dell’esasperazione ormai a livelli altissimi dei consumatori nei confronti del telemarketing aggressivo.

Dozzine di telefonate, tutti i giorni. E poi ecco che rispondendo al telefono dall’altra parte della ‘cornetta’ si viene accolti da una gracchiante voce robotica intenzionata a venderti – se va bene – l’ennesimo contratto a gas e luce, o – se va male – qualche palese truffa sul trading. Non stupisce che oltre 200mila italiani abbiano accolto con favore l’iniziativa del Governo italiano, nella speranza di essere a riparo – una volta per tutte – dalle molestie dei call center. Ma basterà? Purtroppo è tutto fuorché certo.

I dati sulle prime adesioni sono stati comunicati dal Ministero dello Sviluppo Economico nella giornata di oggi. Il Ministero si è limitato a comunicare le adesioni che risultavano alle 17:30 di ieri. Nel frattempo le adesioni sono molto probabilmente aumentate ed è solo l’inizio. Il Governo deve ancora iniziare a pubblicizzare il portale.

Di queste 205mila adesioni, 166mila vengono dal sito web, 34mila dal numero verde e quindi le restanti sono arrivate via email.

Nella giornata di ieri, a fronte del forte interesse dei consumatori, il sito predisposto dal ministero risultava lento e di difficile navigazione. Mentre scriviamo questa notizia, sembra che i problemi siano stati risolti: ora il sito funziona senza ingolfamenti. Laddove vi risultasse comunque difficile aderire al registro via web, vi ricordiamo che il metodo più semplice e veloce per registrare il vostro numero è via telefono, chiamando il numero verde 06 42986411. Dopo aver sentito le istruzioni della voce registrata vi basterà premere il tasto 1 e quindi riagganciare. Nulla di più facile.