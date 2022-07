Guardiani della Galassia vol.3: il trailer è stato il punto più alto del Comic-Con secondo Kevin Smith

Guardiani della Galassia vol.3 ha avuto il suo trailer mostrato durante il San Diego Comic-Con 2022, ed il regista, attore, ed esperto nerd Kevin Smith ha definito il filmato come “il punto più alto del Comic-Con”. Sembrano entusiasti i pareri di chi ha già visto il trailer, compreso quello dello stesso Kevin Smith.

Ecco le parole del regista:

Il trailer dei Guardiani della Galassia è stato il punto più alto del Comic-Con, a mio parere, e lo dico avendo mostrato durante la convention anche i primi cinque minuti del mio film, che sono stati recensiti in maniera molto positiva. Il trailer inizia con i Flaming Lips che cantano ‘Do You Realize’, un pezzo molto emozionante, che fa capire come siamo entrati nel terzo e ultimo capitolo della saga, e questo già è un qualcosa che offre delle emozioni. Ci sono dentro tutti i Guardiani, e viene presentata una linea narrativa parallela con Gamora e Peter, che sembra davvero toccante.