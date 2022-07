Doctor Strange nel Multiverso della Follia: l’interprete di America Chavez racconta la segretezza sul set con gli Illuminati

Si sa che sui set Marvel vige una forte segretezza, soprattutto riguardo ad alcuni particolari da spoiler molto forti, come la presenza dei tre Spider-Man in No Way Home. Per quanto riguarda Doctor Strange nel Multiverso della Follia la segretezza ha riguardato soprattutto la scena sugli Illuminati, ed a raccontarla è stata l’interprete di America Chavez, Xochitl Gomez.

Ecco le sue parole:

Siamo stati messi in una roulotte, ed io risultavo essere la numero cinque tra le persone da chiamare. Mi stavo chiedendo cosa stesse succedendo. E poi siamo stati portati sul set, e ci stavano diverse auto, soprattutto per la scena sugli Illuminati, c’erano tutte queste roulotte con i vari nomi. Ed io guardandole dicevo: oh mio dio, Sir Patrick Stewart? E poi sono comparse tutte queste auto oscurate, e sono usciti fuori degli autisti che ci hanno fatto entrare dentro. E vedere tutte queste limousine con degli attori che sono spuntati fuori ed entrati nella sala make-up pronti a travestirsi è stato assurdo. Sembrava strano, mi chiedevo cosa stesse succedendo.

Ricordiamo che dal 26 giugno Doctor Strage nel Multiverso della Follia è disponibile su Disney+, mentre da ieri, 27 luglio, sono state distribuite le versioni Home Video.