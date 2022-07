Chris Evans ed i consigli per chi si unisce al Marvel Cinematic Universe: “Godetevela, è una cosa speciale”

Durante un’intervista concessa per l’uscita di The Gray Man, l’interprete Chris Evans ha parlato anche del Marvel Cinematic Universe, un universo che conosce molto bene, ed ha dispensato dei consigli nei confronti degli attori che decidono di entrare a farne parte.

Ecco le sue parole:

Divertitevi! Entrerete a far parte di un universo narrativo con una fanbase molto forte, con le persone che non vedono l’ora di guardarti a lavoro perché sono già molto legate ai personaggi dell’MCU. Si tratta di un qualcosa di speciale, che mette anche una certa pressione, ma quando si vede questa gigantesca community che ti accoglie è bellissimo.

Negli ultimi tempi Chris Evans si è espresso sull’idea di tornare a vestire i panni di Captain America, confermando che non indosserà di nuovo lo scudo. Ecco le sue dichiarazioni:

Non credo che tornerò. Posso dire che è stato un viaggio fantastico, e indossare i panni del personaggio è stato un qualcosa di prezioso. Ma il fatto è che quel ruolo non è più mio, c’è Anthony Mackie ora. Magari se si potesse rientrare come un altro character, ma per quanto riguarda Steve Rogers andrei molto cauto, e questo proprio perché amo quella parte della mia vita professionale. Se si rivisitasse quel tipo di eredità non nella maniera adeguata sarebbe un qualcosa di sconvolgente. Dovremmo essere perfetti, e potremmo non riuscirci comunque.