Bullet Train: una clip e uno spot dal film di David Leitch con Brad Pitt

Ritroviamo un Brad Pitt in grande spolvero in Bullet Train, nuovo action thriller di David Leitch dal grande cast ambientato a bordo di un treno Shinkansen: oggi vi mostriamo un nuovo spot italiano e una clip in lingua originale dalla pellicola, in arrivo il 25 agosto nelle sale cinematografiche italiane.

Brad Pitt è il protagonista di un film corale con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno.

Nel ricco cast troviamo, tra gli altri, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio.

