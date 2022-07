Agenzia delle Entrate, finalmente sappiamo cosa è successo: la vittima degli hacker è un’altra

Dunque, chi ha hackerato chi? Questa settimana era emersa la notizia di un attacco informatico ai danni dell’Agenzia delle Entrate. Attacco che era stato rivendicato dal prolifico gruppo di hacker Lockbit. “Pagateci o divulghiamo online oltre 70GB di materiale rubato”. Il più classico degli schermi.

Eppure qualcosa non tornava. Nonostante i proclami degli hacker, Sogei e l’Agenzia delle Entrate avevano inizialmente smentito che i server fossero stati compromessi. Un’affermazione che è stata successivamente ribadita:

si legge nel comunicato della partecipata che i occupa dei servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate e di diverse altre realtà della PA e del Governo.

A risolvere il giallo ci pensa un successivo comunicato, questa volta dello Studio Teruzzi Commercialisti Gesis srl. La confusione dipenderebbe unicamente dal fatto che il materiale rubato allo studio professionale presentava l’intestazione dell’agenzia.

In merito agli articoli pubblicati questa settimana su alcuni media in relazione ad un presunto tentativo di ricatto hacker all’Agenzia delle Entrate, da parte nostra al momento possiamo solo osservare quanto segue. I dati pubblicati in detti articoli, da quanto ci risulta, non provengono da server dell’Agenzia delle Entrate ma da un nostro server che è stato oggetto di un recente tentativo di intrusione hacker finalizzato alla criptazione dei nostri file ed esfiltrazione di dati, con relativa richiesta di riscatto.

Tale tentativo ha avuto esito negativo in quanto i nostri sistemi di backup e di antintrusione hanno evitato qualsiasi perdita di dati e limitato l’esfiltrazione di dati ad una minima parte, in corso di accertamento, di quelli presenti nei nostri server. In particolare sarebbe stato esfiltrato circa il 7% dei dati.