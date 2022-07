TikTok offrirà maggiore trasparenza sulla piattaforma e sul sistema di moderazione

L’azienda sta sviluppando un’API di ricerca per migliorare l’accesso ai dati pubblici e resi anonimi sui contenuti e le attività sulla sua app, inoltre afferma che i ricercatori attualmente non hanno un modo semplice per valutare i contenuti o condurre test sulla sua piattaforma. La società prevede di rendere disponibile l’accesso all’API a ricercatori selezionati entro la fine dell’anno.

TikTok ha anche sviluppato un’API di sistema di moderazione che prevede di rendere disponibile questo autunno nel suo hub virtuale del Centro per la trasparenza e la responsabilità, l’API del sistema di moderazione fornirà ai ricercatori selezionati un modo per valutare i sistemi di moderazione dei contenuti di TikTok ed esaminare i contenuti esistenti sull’app. Inoltre, i ricercatori potranno caricare i propri contenuti per vedere come diversi tipi degli stessi sono consentiti, rifiutati o passati ai moderatori per un’ulteriore valutazione.

TikTok consentirà agli esperti indipendenti sull’accesso all’API del Consiglio consultivo per i contenuti degli Stati Uniti, insieme all’accesso a informazioni riservate, come gli elenchi di parole chiave, che vengono utilizzati per rilevare e segnalare contenuti potenzialmente violatori, l’azienda afferma che questi cambiamenti daranno agli esperti la possibilità di condurre analisi più approfondite. Infine, TikTok pubblicherà approfondimenti sulle operazioni di influenza segrete che identifica e rimuove dalla sua piattaforma a livello globale nei suoi report trimestrali sull’applicazione delle linee guida della community.

Vanessa Pappas, direttore operativo di TikTok, ha affermato in un post sul blog: