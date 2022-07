Micron: ecco prima tecnologia NAND a 232 strati al mondo

La nuova NAND a 232 livelli produce una maggiore capacità e una maggiore efficienza energetica rispetto alle epoche precedenti della NAND per promuovere il miglior aiuto per i casi d’uso ad alta intensità di dati notevoli dal client al cloud e presenta la densità di area più elevata del settore.

La NAND a 232 strati di Micron è un momento decisivo per l’innovazione dello storage come prima prova della capacità di scalare la NAND 3D a più di 200 strati in produzione. Questa tecnologia rivoluzionaria ha richiesto un’ampia innovazione, comprese capacità di processo avanzate per creare strutture con proporzioni elevate, nuovi progressi nei materiali e miglioramenti del design all’avanguardia che si basano sulla nostra tecnologia NAND a 176 strati leader di mercato.

La tecnologia NAND a 232 strati di Micron fornisce lo storage ad alte prestazioni necessario per supportare soluzioni all’avanguardia e servizi in tempo reale necessari nei data center e nelle applicazioni automobilistiche, nonché esperienze reattive e coinvolgenti su dispositivi mobili, elettronica di consumo e sistemi informatici di consumo.

Questo nodo tecnologico consente l’introduzione della velocità I/O più elevata del settore, 2,4 gigabyte al secondo (GB/s), per soddisfare le esigenze di bassa latenza e alta velocità effettiva di carichi di lavoro incentrati sui dati come intelligenza artificiale e apprendimento automatico, database non strutturati e analisi in tempo reale e cloud computing. Tale velocità rappresenta il doppio della velocità di trasferimento dati dell’interfaccia più veloce abilitata sul nodo a 176 strati di Micron. La NAND a 232 strati Micron offre anche una larghezza di banda di scrittura fino al 100% superiore e una larghezza di banda di lettura per die superiore del 75% rispetto alla generazione precedente.