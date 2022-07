Medico del futuro: metà ingegnere e metà clinico

Il bagaglio del medico del futuro si espande in risposta alle sfide proposte dal nuovo settore, il medtech. Il settore medtech è il futuro della sanità. In Italia ha dato vita a un mercato dal valore di 16,2 miliardi di euro. Il medico del futuro deve arricchirsi di nuove competenze e ulteriore professionalità. A definire in 7 punti il ruolo del dottore di domani sono stati gli esperti del convegno Medtech di Roma. L’evento è stato organizzato dall’Università Campus Bio-Medico.

Ecco i sette punti salienti del profilo più ricercato:

ibridazione dei saperi per il benessere del paziente

mentalità aperta per la tecnologia del domani

trasversalità per superare la tradizionale professione

flessibilità e abilità a operare in ospedale e in aziende medtech

100% medico, capacità di seguire il paziente su piano umano e clinico

100% ingegnere per migliore gestione diagnosi e terapie con macchinari

gestione problemi etici del paziente dovuti alle moderne tecnologie

Oggi in medicina non parliamo più genericamente di patologie, ma abbiamo l’opportunità di conoscere i problemi del singolo malato, e la tecnologia in questo diventa fondamentale.

Raffaele Calabrò, rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma

Lo sviluppo di tecnologie e approcci innovativi in campo biomedico richiede innanzitutto l’individuazione dei bisogni più urgenti. La definizione delle caratteristiche delle patologie che si vogliono correggere e delle fasce di popolazione affette. La validazione clinica e il follow-up.

Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr)

I corsi di laurea come Medtech del Campus Bio-Medico permetteranno infatti agli studenti di integrare le competenze progettuali e tecnologiche, oggi sempre più multidisciplinari e trasversali, per guidare i processi di innovazione propri dei settori delle scienze della vita. E la figura dell’ingegnere biomedico può essere di grande aiuto per l’industria farmaceutica sia per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e tecnologie.

Massimo Scaccabarozzi, past president di Farmindustria