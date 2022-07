Killers Of The Flower Moon: il film uscirà nel 2023

Il nuovo film di Martin Scorsese intitolato Killers o the Flower Moon, uscirà nel 2023, in tempo per il Festival di Cannes o per Venezia.

Nonostante per Killers of the Flower Moon si parlasse di un’uscita nel 2022, o con una tempistica tale da permettere al lungometraggio di partecipare alla stagione dei premi, i siti specializzati americani hanno reso noto che il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio uscirà nel 2023.

Il tutto sembra essere condizionato anche dal fatto he Apple avrebbe cambito i piani per la distribuzione di Emancipation, il film con Will Smith che, prima dello schiaffo dell’attore a Chris Rock, avrebbe dovuto essere tra i protagonisti della stagione dei premi. Killers of the Flower Moon dovrebbe uscire intorno a maggio 2023, o comunque in tempo per essere presentato a Cannes, o per arrivare al Festival di Venezia.

Il lungometraggio sviluppato da Apple Studios (mentre in precedenza era stato affidato a Paramount) e diretto e prodotto dal premio Oscar Martin Scorsese, è basato sul best-seller di David Grann e segue la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi, una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

Il cast del film è formato da Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleu, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy e Scott Shepherd.