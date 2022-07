High School Musical: The Musical: La Serie 3: le foto della serie, da oggi su Disney+

Jesse Tyler Ferguson e JoJo Siwa sono le guest star di High School Musical: The Musical: La Serie 3, nuova stagione del reboot del popolare musical drama per ragazzi. La nuova serie è disponibile da oggi su Disney+, e ve ne mostriamo le prime foto ufficiali.

La terza stagione di High School Musical: The Musical: La Serie è ambientata a Camp Shallow Lake, un campo estivo in California, dove i Wildcats e i loro compagni vivranno un’estate indimenticabile all’insegna del romanticismo, delle notti senza coprifuoco e della vita all’aria aperta. Con una produzione di Frozen all’orizzonte e una “docuserie” piena di drammi sul dietro le quinte, i Wildcats cercheranno di dimostrare chi è il “migliore sulla neve” senza lasciare nessuno al freddo.

Jesse Tyler Ferguson interpreterà “Marvin”, un vecchio amico di famiglia del personaggio di Olivia Rodrigo “Nini”. Fresco della sua prima vittoria ai Tony Award come “Miglior attore non protagonista in un’opera teatrale” per il revival di “Take Me Out” del drammaturgo Richard Greenberg, l’attore, autore, produttore e conduttore è noto non solo per il suo lavoro ma anche per la sua costante difesa della comunità LGBTQIA+. Ha interpretato l’amatissimo personaggio di “Mitchell Pritchett” nella pluripremiata serie Modern Family, per la quale ha ricevuto cinque nomination agli Emmy Award come “Miglior attore non protagonista in una serie comedy” e quattro nomination ai Peoples Choice Award come “Miglior attore in una serie TV comedy”. Recentemente ha prodotto il documentario Broadway Rising, presentato in anteprima quest’anno al Tribeca, e ha prodotto e interpretato il podcast originale di Spotify “Gay Pride & Prejudice”. Recentemente ha anche concluso la produzione del thriller Cocaine Bear, diretto da Elizabeth Banks. Nel marzo 2021, Ferguson e la co-autrice Julie Tanous hanno pubblicato il loro primo libro di cucina, “Food Between Friends”. Di recente Ferguson è stato executive producer del documentario Welcome to Chechnya di David France, nominato agli Emmy Award e vincitore del BAFTA Award. Nel 2020 ha condotto il reboot di Extreme Makeover: Home Edition e i prestigiosi James Beard Awards nel 2017 e nel 2019. Nel 2012, Ferguson e suo marito Justin Mikita hanno co-fondato Pronoun, precedentemente nota come Tie The Knot, un’organizzazione che ha raccolto con orgoglio oltre 1,5 milioni di dollari e ha sostenuto importanti e significative organizzazioni LGBTQIA+ in tutta la nazione.

JoJo Siwa interpreterà “Madison”, un’ex allieva di Camp Shallow Lake. Superstar mondiale, imprenditrice, cantante, star della televisione e del cinema, autrice di bestseller del New York Times e fenomeno dei social media, con oltre 66 milioni di follower sui social e oltre 3,7 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Leader nel settore dei prodotti di consumo, ad oggi ha venduto più di 80 milioni dei suoi famosi fiocchi. Nel novembre del 2018, Siwa ha pubblicato il suo primo EP, D.R.E.A.M. The Music, e nel 2019 si è esibita nel suo primo tour assoluto, facendo il tutto esaurito in oltre 100 arene. Sempre nel 2019 ha pubblicato Celebrate, il suo secondo EP, e JoJo’s Rockin’ Christmas nel 2020. Il suo tour di grande successo si è concluso quest’anno con 132 date e il suo ultimo singolo, “Boomerang”, è stato visto oltre 950 milioni di volte ed è stato certificato multi-platino dalla RIAA. Siwa ha recentemente partecipato allo show della ABC Dancing with the Stars, dove è entrata nella storia come prima concorrente a ballare con un partner dello stesso sesso. È direttrice creativa ed executive producer del reality Siwa’s Dance Pop Revolution su Peacock ed è protagonista di The J Team, un musical live-action disponibile su Paramount+, di cui è executive producer e interprete della colonna sonora originale del film. Recentemente è stata annunciata come uno dei giudici della diciassettesima stagione di So You Think You Can Dance.

Oltre a Ferguson e Siwa, la terza stagione vede protagonisti Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Matt Cornett (E.J.), Julia Lester (Ashlyn), Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodriguez (Carlos), Saylor Bell Curda (Maddox) e Adrian Lyles (Jet). In questa stagione sono presenti anche le guest star ricorrenti Corbin Bleu (nei panni di se stesso), Meg Donnelly (Val), Jason Earles (Dewey Wood), Kate Reinders (Miss Jenn), Aria Brooks (Alex), Liamani Segura (Emmy), Ben Stillwell (Channing) e Olivia Rodrigo (Nini), oltre alle guest star Olivia Rose Keegan (Lily), Larry Saperstein (Big Red) e Joe Serafini (Seb).

La prima e la seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie sono attualmente disponibili su Disney+. La serie è stata recentemente rinnovata per una quarta stagione.

Leggi anche: