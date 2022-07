Fate: The Winx Saga: Season 2, il video annuncio, dal 16 settembre su Netflix

Tornano le avventure live action delle Winx in Fate: The Winx Saga: Season 2, in arrivo su Netflix dal 16 settembre: ecco il video annuncio e le foto.

Le “fatine” di Rainbow tornano in versione young adult per una seconda stagione su Netflix con Fate: The Winx Saga: Season 2, con nuovi episodi ricchi di novità, tra cui l’atteso arrivo di Flora. La serie arriverà sulla piattaforma streaming il 16 settembre: in attesa del trailer effettivo, ecco un video dietro le quinte con immagini inedite e le prime foto.

Fate: The Winx Saga: Season 2 racconta il viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell’Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano. Ideata da Brian Young (The Vampire Diaries), la serie è una rivisitazione live-action del cartone animato italiano Winx Club firmato da Iginio Straffi.

