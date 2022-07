Doctor Strange Nel Multiverso Della Follia: edizioni Blu-Ray e 4K disponibili su Amazon

27—Lug—2022 / 11:35 AM

Amazon permette finalmente di acquistare Doctor Strange Nel Multiverso Della Follia in varie edizioni, che vanno dal Blu-Ray, al DVD al 4K, con anche al Steelbook del film in questione, facente parte del Marvel Cinematic Universe, che viene incluso e risulta disponibile.

L’attesa è stata molta, ma con prezzi che vanno da meno di 19,60€ per il Blu-Ray, fino a 29,90€ per la Steelbook 4K, i fan hanno ora modo di acquistare la pellicola e di poterla riprodurla quando preferiscono nelle proprie case, che si tratti di vederla per la prima volta, di procedere con un rewatch o semplicemente di collezionarlo.

Parliamo del secondo film dell’MCU dedicato a Doctor Strange, che include Wanda Maximoff che torna come Scarlet Witch e America Chavez, assieme a molti cameo particolarmente sorprendenti e inaspettati.

Il link che trovate qui di seguito permette di procedere con l'acquisto del Blu-Ray di Doctor Strange Nel Multiverso Della Follia.

Per quel che concerne la versione 4K base, non vi resta che procedere premendo qui di seguito per accedere alla pagina ufficiale.

Il seguente collegamento vi permette invece di mettere mano sull'edizione 4K Steelbook del film.

Questa notizia contiene dei link con affiliazione ad Amazon che possono fruttare una commissione a LegaNerd.com.