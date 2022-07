Avengers: Secret Wars – Kevin Feige chiarisce che non ci saranno i fratelli Russo alla regia

Kevin Feige ha chiarito che non saranno i fratelli Russo a dirigere Avengers: Secret Wars, film in uscita nel 2025 assieme a The Kang Dynasty.

Dopo che è stato annunciato il regista di Avengers: The Kang Dynasty, che sarà Destin Daniel Cretton, ci si chiede chi sarà il filmmaker di Avengers: Secret Wars, visto che Cretton realizzerà solo il primo film. E se alcuni appassionati hanno provato a supporre il ritorno dei fratelli Russo, a smentire la cosa ci ha pensato lo stesso Kevin Feige.

Ecco le sue parole:

Non abbiamo ancora un regista per Secret Wars, ed i fratelli Russo dicono la verità quando parlano del fatto che sono molto impegnati con AGBO, e costruire quel mondo è un qualcosa di migliore per ciò che stanno cercando di fare. Perciò non stanno mentendo. Arriveranno degli annunci sui registi, ma sarà più in là.

Intanto l’annuncio su Destin Daniel Cretton per Avengers: The Kang Dynasty è arrivato, ora si attende quello relativo a Secret Wars. Si pensava, vista la breve distanza che intercorrerà tra The Kang Dynasty e Secret Wars, che sarebbero stati girati back-to-back, dallo stesso regista, per contenere i costi: a quanto pare, invece, l’annuncio relativo a Cretton è circoscritto unicamente al primo film, del quale non si sa praticamente nulla, a parte il titolo e il relativo villain, accennato nel serial Loki e che verrà presto presentato in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.