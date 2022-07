Star Trek: Lower Decks e Strange New Worlds avranno un episodio crossover

Durante il panel del San Diego Comic-Con di Star Trek è stato rivelato il crossover tra Strange New Worlds e Lower Decks.

26—Lug—2022 / 10:59 AM

Nel corso del panel del San Diego Comic-Con su Star Trek è stato rivelato che le due serie Star Trek: Lower Decks e Strange New Worlds si incroceranno per un crossover che si svolgerà durante una puntata della seconda stagione di Strange New Worlds.

A fare la loro comparsa nell’episodio saranno i character di Lower Decks Mariner e Boimler, che sono apparsi in versione live-action nella serie Star Trek: Next Generation. A rivelarlo sono stati i loro interpreti in Lower Decks, ovvero Tawny Newsome (che veste i panni di Beckett Mariner) e Jack Quaid (Brad Boimler).

La prima stagione di Star Trek: Strange New Worlds si è conclusa all’inizio di luglio. Al panel di Star Trek durante il quale è stata rivelato il crossover erano presenti gli interpreti di Stranger New Worlds Anson Mount (Christopher Pike), Ethan Peck ( Spock), Paul Wesley (James T. Kirk), Jess Bush (Christine Chapel), Christina Chong (La’an Noonien-Singh), e Celia Rose Gooding (Nyota Uhura), assieme ai produttori esecutivi Alex Kurtzman, Rod Rodenberry, ed al co-showrunner Henry Alonso Myers.

Per quanto riguarda Star Trek: Lower Decks la serie animata comedy tratta dall’universo narrativo creato da Gene Roddenberry sarà disponibile dal 25 agosto.

