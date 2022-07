Pensieri indesiderati: ecco come vengono gestiti

La maggior parte delle persone tenta di evitare di pensare a pensieri indesiderati ripetitivi. Talvolta un segnale può riportare a idee o ricordi indesiderati in ripetizione. Le persone, oltre a rimuovere i pensieri indesiderati, devono assicurarsi che tali pensieri non si presentino in flusso continuo. Spesso, le persone rifiutano e sostituiscono un pensiero indesiderato, dopo che è avvenuto. Fanno ciò per evitarlo.

In uno studio recente i ricercatori hanno analizzato 80 persone di lingua inglese. Ognuno doveva digitare la parola vista sullo schermo. In base ai tempi di risposta e sulle nuove associazioni di parole fatte dai partecipanti, allora i ricercatori hanno usato alcuni approcci. Essi mirati a livellare il modo attraverso cui le persone evitavano associazioni ripetute. Ecco che gli studiosi hanno scoperto che gran parte delle persone usa il controllo reattivo. Un metodo per rifiutare le associazioni indesiderate, dopo che sono già arrivate alla mente.

Gli studiosi concludono:

Questo tipo di controllo reattivo può essere particolarmente problematico perché, come suggeriscono i nostri risultati, i pensieri sono auto-rinforzanti: pensare un pensiero aumenta la sua forza di memoria e la probabilità che si ripresenti. In altre parole, ogni volta che dobbiamo rifiutare un’associazione indesiderata in modo reattivo, ha il potenziale per diventare ancora più forte. Criticamente, tuttavia, abbiamo anche scoperto che le persone possono parzialmente anticipare questo processo se vogliono assicurarsi che questo pensiero venga in mente il meno possibile.

Sebbene le persone non possano evitare pensieri indesiderati, potrebbero garantire che pensare un pensiero indesiderato non aumenti la probabilità che venga di nuovo in mente. Mentre l’attuale studio si è concentrato su associazioni neutrali, gli studi futuri dovrebbero determinare se i nostri risultati si generalizzano a pensieri indesiderati negativi e personalmente rilevanti.

Isaac Fradkin dell’Università Ebraica di Gerusalemme, Israele