Pearl: il trailer del prequel di X- A Sexy horror Story

Dopo che X – A Sexy horror Story ha fatto il suo esordio al cinema in Italia il 14 luglio, è stato diffuso il trailer di Pearl, il prequel del lungometraggio che mette in evidenza il character interpretato da Mia Goth. Il film uscirà il 16 settembre.

Questo è il trailer di Pearl, diffuso da A24.

Al centro della storia ci sono gli anni giovanili di Pearl, quando il personaggio cercava di diventare un’artista. Ma, allo stesso tempo, Pearl sviluppava delle capacità che le venivano utili per confrontarsi con le persone che non voleva intorno.

Ti West, autore del film ha dichiarato all’inizio dell’anno, quando ha rivelato di avere avuto a disposizione l’intera squadra di lavoro di Avatar 2, considerando che le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda:

Sto cercando di realizzare un intero universo narrativo. Non si può fare uno slasher senza sviluppare anche dei sequel. Stiamo cercando di fare tutto questo, girando in luoghi sicuri considerando che c’è la pandemia. Abbiamo a disposizione l’intera troupe di Avatar 2 che è in pausa, teoricamente potremmo fare anche due film.

Ricordiamo che TI West ha realizzato anche film come The House of the Devil, V/H/S e Nella Valle della Violenza.

