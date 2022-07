OnePlus 10T: trapelate le specifiche tecniche

L’azienda OnePlus è attualmente impegnata a pubblicizzare fortemente il suo imminente “ammiraglia delle prestazioni”, ovvero il nuovissimo smartphone OnePlus 10T. Mentre OnePlus ha finora tenuto nascoste le specifiche del telefono, una nuova fuga di notizie sta rovinando la sua festa dettagliando quasi tutto sul 10T.

PriceBaba ha pubblicato le specifiche complete di OnePlus 10T, indicando che sarebbe dotato di un display AMOLED fluido FHD+ a 120Hz a 10 bit da 6,7 ​​pollici con supporto all’HDR10+. La parte posteriore del dispositivo dovrebbe ospitare una configurazione a tripla fotocamera composta da un sensore Sony IMX766 da 50 MP con OIS, una fotocamera ultrawide da 8 MP e una macro da 2 MP.

Per quanto riguarda la fotocamera selfie, OnePlus prevede di utilizzare uno snapper da 16 MP nel foro di perforazione, invece il chip Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm dovrebbe essere presente all’interno del telefono. Oltre alle varianti standard di 8 e 12 GB di RAM, la società di proprietà di BBK prevede anche di lanciare un modello con 16 GB di RAM in alcuni mercati. Lo spazio di archiviazione partirà da 128 GB sul modello entry-level, con 256 GB come un’altra opzione.

Il telefono sarà apparentemente alimentato da una batteria da 4.800mAh e supporterà velocità di ricarica incredibilmente elevate di 150 W. Non si fa menzione della ricarica wireless, ma è improbabile che manchi data la velocità di ricarica cablata follemente veloce. OnePlus annuncerà anche OxygenOS 13 basato su Android 13 annunciato insieme a OnePlus 10T il 3 agosto, ma il dispositivo funzionerà su Android 12 pronto all’uso. L’aggiornamento di OxygenOS 13 presumibilmente arriverà in un secondo momento.