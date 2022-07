Offerte Amazon: gioco da tavolo Dune Imperium disponibile in sconto

Le offerte di Amazon permettono di accedere al gioco da tavolo Dune Imperium a un prezzo nettamente scontato, il che lascia che sia possibile avere modo di mettere mano sull’esperienza pronta a simulare le meccaniche dell’universo di Dune fruendo di un ottima riduzione sul totale.

Si parla nello specifico di un totale di 47,12€ per acquistare Dune Imperium, che con la sua ottima confezione si configura anche come un ottimo articolo da esposizione pronto a soddisfare gli amanti del sempre più grande mondo di Dune.

Il gioco ambientato nell’universo di Dune risulta alquanto interessante, in quanto presenta dei contenuti che rivisitano l’universo politico in questione. Non manca la possibilità di posizionare lavoratori, assieme a scelte tattiche e strategiche, mentre non manca anche la gestione delle risorse, proprio come avviene nell’universo di Dune, trasportato al meglio in questo titolo da tavolo.

Il link che trovate qui di seguito permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto, il quale si presenta come detto ora a un prezzo nettamente conveniente, con anche la possibilità di fruire della spedizione gratuita e di quella veloce senza costi aggiuntivi grazie ad Amazon Prime.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.