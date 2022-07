Me time: trailer e foto della commedia Netflix con Kevin Hart e Mark Wahlberg

Il 26 agosto debutta su Netflix lo spassoso film Me Time, commedia di John Hamburg con Kevin Hart e Mark Wahlberg.

Netflix ha rilasciato, oggi, il trailer e prime foto della commedia diretta da John Hamburg con protagonisti Kevin Hart e Mark Wahlberg: Me Time. La pellicola, che vede nel cast anche Regina Hall, Jimmy O. Yang e Luis Gerardo Méndez, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 26 agosto.

Questa la sinossi:

In assenza della moglie e dei figli, un padre casalingo può finalmente dedicarsi a se stesso per la prima volta dopo tanti anni. Ritrova così il miglior amico di un tempo per un weekend di follia che rischia di sconvolgergli la vita.

