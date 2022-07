Ironheart: il look di Riri Williams svelato grazie ad un Funko

Ecco rivelato il look di Riri Williams in Ironheart, la serie TV in sviluppo per Disney+. L'immagine proviene da un modello di Funko.

Il Comic-Con di San Diego 2022 ha portato a svelare anche indirettamente dei dettagli interessanti per gli appassionati, e tra questi possiamo menzionare il look di Riri Williams in Ironheart, la serie TV Marvel in produzione. Il personaggio e la sua armatura si possono vedere attraverso l’immagine di un Funko che è stata pubblicata online.

Qui sotto trovate l’immagine dell’armatura di Riri Williams in Ironheart. Si tratta di una Mark I rielaborata e personalizzata.

First look at #Ironheart’s Mk I design by Dominique Thorne’s Riri Williams in @OriginalFunko form! pic.twitter.com/KfH5LWMqhh — Phase Zero – MCU (@PhaseZeroCB) July 24, 2022

A vestire i panni della protagonista sarà Dominique Thorne, la sua Riri Williams è un personaggio capace di creare un’armatura alla Iron Man. Non è stato rivelato, invece, il ruolo che Alden Ehrenreich avrà per Ironheart, interprete protagonista di Solo.

Sam Baily e Angela Barnes saranno le registe della serie TV, e del progetto fanno parte anche Anthony Ramos e Chinaka Hodge, che è a capo del team di sceneggiatori.

Il personaggio di Ironheart, nei fumetti, è piuttosto recente, avendo debuttato sulle pagine dei comics nel 2016, tratteggiata come un giovane genio che Tony Stark mette sotto la sua ala protettiva, portando alla creazione di una versione personalizzata dell’armatura di Iron Man. Si tratta quindi di un progetto che ridà vita al filone legato ad Iron Man, il cui interprete, Robert Downey Jr., ha lasciato i Marvel Studios.