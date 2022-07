Huawei Pay arriva anche in Italia, grazie all’aiuto di Intesa Sanpaolo e Bancomat S.p.A. Il debutto nel nostro paese era stato annunciato in occasione del MWC 2022 di Barcellona, la più importante fiera europea dedicata agli smartphone.

Huawei Pay è disponibile per il download su Huawei AppGalley, il marketplace ufficiale dell’azienda cinese. L’applicazione replica i servizi offerti da piattaforme simili, come Google Pay, Apple Pay e via dicendo. Insomma, è possibile digitalizzare carte di credito e bancomat e quindi pagare qualsiasi spesa semplicemente avvicinando lo smartphone al POS dotato di tecnologia contactless. È compatibile con tutte le carte emesse sul circuito PagoBANCOMAT di Intesa Sanpaolo.

Per gli utenti che hanno scelto di comprare uno smartphone Huawei in tempi recenti, Huawei Pay va a riempire un importante vuoto lasciato dai servizi di Google – Google Pay incluso. Finalmente anche gli italiani che hanno – per fare un paio di esempio – un Huawei P50 Pocket o un P50 Pro – potranno usufruire di una piattaforma per i pagamenti mobile comoda e facile da utilizzare. Le carte possono essere digitalizzate facilmente, con un semplice collegamento via NFC.