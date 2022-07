Disney+ agosto 2022: tutte le novità sulla piattaforma streaming

Per agosto 2022 su Disney+ sono pronte ad arrivare diverse novità interessanti per tutti gli appassionati, soprattutto Marvel e Star Wars, considerando l’arrivo sulla piattaforma delle serie TV She-Hulk e di Andor. Ma anche per quanto riguarda l’animazione agosto segnerà l’arrivo su Disney+ del film Lightyear. Ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Ecco tutti i film e le serie TV in arrivo su Disney+ ad agosto 2022.

She-Hulk: Attorney at Law (17 agosto)

Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

Andor (31 agosto)

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Ligthyear – La vera storia di Buzz (3 agosto)

La nuova avventura Disney e Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, e segue il leggendario Space Ranger dopo essere rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L’arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione.

Prey (5 agosto)

Ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche, Prey è la storia di una giovane donna di nome Naru, guerriera feroce ed estremamente abile. Cresciuta all’ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che si aggirano per le Grandi Pianure, Naru intende proteggere la sua gente quando un pericolo minaccia il suo accampamento. La preda che insegue, e che infine affronta, si rivela essere un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato: ne nasce una feroce e terrificante resa dei conti tra i due avversari.

I am Groot (10 agosto)

Il regista James Gunn ha così descritto il progetto:

La personalità di Groot era un qualcosa che si trovava già messa nero su bianco sopra la pagine della sceneggiatura, ma ce ne dimenticavamo mentre si stava girando il primo film. Ma ora tutti conoscono Groot a tal punto da averne maggiore consapevolezza, anche da parte nostra sul set quando giriamo le scene, e ci rendiamo conto che Baby Groot è presente tutto il tempo. Penso che sia un personaggio veramente ben scritto, soprattutto rispetto al primo Groot. Non che prima fosse scritto male, ma ora sicuramente è più completo.

Lego Star Wars Summer Vacation (5 agosto)

Alla ricerca di una pausa dagli stormtrooper e dai caccia TIE, Finn organizza una vacanza a sorpresa per i suoi amici Rey, Poe, Rose, Chewie, BB-8, R2-D2 e C-3PO, a bordo del lussuosissimo Starcruiser galattico, Halcyon. Ma il piano di Finn di vivere un’ultima avventura insieme va rapidamente a monte quando viene separato dal gruppo. Mentre cerca i suoi amici, incontra tre Fantasmi di Forza: Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Leia Organa, che condividono le loro storie inaspettate di vacanze andate male, aiutandolo a capire che le vacanze non sono solo divertimento.