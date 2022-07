Corsair Vengeance RGB DDR5: ecco le RAM che raggiungono fino a 6600 Mbps

Corsair ha annunciato la memoria Vengeance RGB DDR5, la scelta migliore per gli appassionati di prestazioni, con la tecnologia DDR5 ed ottimizzate per i PC e le workstation da gioco più recenti e disponibili nelle opzioni di colore nero o bianco, questi moduli offrono prestazioni DDR5 sensazionali con uno straordinario stile RGB.

Il dispositivo vanta un’illuminazione RGB a dieci zone dinamica e indirizzabile individualmente, racchiusa in una barra luminosa panoramica che avvolge la parte superiore di ciascun modulo. Il risultato è una serie di luci senza soluzione di continuità, altamente visibile da un’ampia gamma di angolazioni, che illumina il sistema con effetti di luce vividi. Il potente software Corsair iCUE consente il controllo dell’illuminazione RGB personalizzabile per un’illuminazione dettagliata e sincronizzata con il resto della configurazione compatibile con iCUE.

iCUE salva anche profili Intel XMP 3.0 personalizzati per controllare le prestazioni della memoria tramite app o attività per massimizzare l’efficienza, oltre a controllare la regolazione della tensione integrata per ottenere un overclocking più preciso e stabile rispetto alle generazioni precedenti che facevano affidamento solo sul controllo BIOS della scheda madre. Con queste funzionalità software al proprio comando, è possibile portare il proprio sistema a livelli di prestazioni senza precedenti sui processori Intel Core di 12a generazione e su schede madri Z690 selezionate.

Come per tutte le memorie Corsair DDR5, i moduli Vengeance RGB DDR5 sono costruiti solo con chip di memoria selezionati a mano e strettamente schermati per garantire frequenze costantemente elevate, oltre a PCB ad alte prestazioni per un’eccellente qualità e stabilità del segnale. Il raffreddamento di questi chip è un elegante dissipatore di calore in alluminio solido che conduce in modo efficiente il calore lontano dalla memoria mentre completa l’estetica moderna del sistema.